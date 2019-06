PM prende homem com espingarda

Em São José da Boa Vista

A PM fazia patrulhamento, por volta das dez horas desta sexta-feira, dia 14, quando viu um homem conduzindo uma motocicleta, com uma bolsa de carregar espingarda nas costas, em São José da Boa Vista.

Realizada a abordagem foi constatado que o condutor de 53 anos não possuía habilitação, assim como o veículo com o licenciamento em atraso.

Na bolsa foi encontrada uma espingarda 5.5, de marca Rossi, a qual calça munição real, calibre .22 e o cano também possui raiamento.

O homem informou já ter dados com a arma, confirmando que o artefato está em perfeito estado para efetuar disparos.

A Honda/CG150 foi apreendida, feitas as notificações cabíveis e também foi dada voz de prisão ao indivíduo por porte de arma de fogo, sendo conduzido com a espingarda para delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para providências.