PM prende homem de 31 anos em Cambará

Primário já foi liberado e retornou ao trabalho normal

Na manhã de domingo, dia 14, às 09h30m, uma homem (primário e conceituado na cidade) ligado ao narcotráfico foi preso na rua Lauro Ferreira Leite, localizado no Jardim Crivari em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o crime foi descoberto após denúncias de que o acusado estava atendendo os usuários de drogas via WhatsApp.

Na abordagem, quando as autoridades já estavam no local, encontraram 12 porções de cocaína, objetos utilizados para embalar drogas e uma caderneta com anotações do tráfico. O indivíduo assumiu a acusação.

O homem, de 31 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambará. Entretanto, por não ter passagens anteriores, já está em liberdade.

Tem emprego fixo e causou enorme surpresa nos cambaraenses quando souberam do fato. O patrão o aceitou de volta para continuar trabalhando e levando uma vida normal e decente.