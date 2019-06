PM prende irmãos após tiros em Santo Antônio da Platina

Tentativa de homicídio

Dois indivíduos num Fiat/Uno, branco, atiraram contra um cidadão, na noite de quinta-feira, dia 27, no Bairro Aparecidinho II , em Santo Antônio da Platina.

Por volta das 22h30m, a PM abordou a dupla na Rua Tupi, Bairro São Pedro. Os bandidos tentaram empreender fuga ao ver as viaturas, e arremessaram para fora do veículo uma arma de fogo, que posteriormente foi encontrada ao lado de uma árvore, sendo um revólver calibre 32, sem registro e com três munições intactas e outras três deflagradas.

Os dois elementos foram identificados, são irmãos e maiores de idade, inclusive um deles é suspeito de participar de um roubo numa farmácia na cidade, ocorrido em 2018. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina.