PM prende jovem com entorpecentes em Cambará

Eduardo Moura Pio tinha maconha guardada em casa

A Polícia Militar de Cambará prendeu um homem acusado de tráfico de drogas nesta sexta-feira, dia 14, em torno das dez horas na Rua Domingos Vila.

Há aproximadamente três meses, a Equipe do Serviço Reservado vinha recebendo informações de que Eduardo Moura Pio (foto), estaria vendendo drogas em sua residência.

O grupo composto pelo Sargento Izidoro e o Soldado Bezerra, juntamente com o Sargento Reinaldo, foram até a casa e nas buscas no quarto encontraram vários entorpecentes em porções maiores e também fracionadas prontas para a venda, e junto com ele, um simulacro de uma pistola, sendo feita a apreensão do objeto.

O elemento, conhecido como “Dudu”, 21 anos, foi preso com várias porções de maconha, somando uma quantia aproximada de 276 gramas, arma branca, um simulacro de pistola e um celular (fotos).