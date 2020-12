Os policiais já tinham detido o indivíduo poucas horas antes

Em diligências sobre tráfico de drogas, na Rua Pernambuco esquina com Rua Rio Grande, Vila São Pedro, nesta quarta, dia 23, os policiais militares abordaram um indivíduo, 18 anos, com o qual foram encontradas 36 pedras de crack, numa sacola que estava em suas mãos, dinheiro e mais uma porção de maconha, dentro do bolso de sua bermuda.

Os policias já tinham detido este indivíduo poucas horas antes, por volta das 19h40min, quando ele conduzia uma motocicleta adulterada e estava em posse de uma porção de maconha, sendo ele detido nesta ocasião e, conforme legislação, realizado o Termo Circunstanciado.