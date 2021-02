Um adolescente de 15 anos também foi apreendido com TV furtada

Após cometer um furto, o ladrão foi localizado pela PM dormindo num quarto de casa na Estrada do Monge (bairro CTG) às 8h30m desta quinta-feira, dia 11, em Carlópolis.

O indivíduo (23 anos) foi acordado e revistado. Estava com uma porção e maconha, um notebook marca Positivo de cor prata, e um tablet de cor branca marca Samsung, produtos relacionados no boletim do furto.

A vítima foi contatada e reconheceu de imediato os seus pertences

Um menino de 15 anos, flagrado correndo em direção a uma casa ali próxima, onde havia um televisor escondido com coberta, uma TV marca Semp Toshiba de 32 polegadas, com as mesmas características da furtada, e também foi reconhecida pela mesma vítima.

Ambos negaram envolvimento com o furto, mas já possuem registros criminais pelo mesmo crime/ato infracional e um deles trajava roupas semelhantes à do autor. Assim, dadas voz de prisão ao maior por furto qualificado e ao menor dado de apreensão por receptação.