PM prende ladrão de combustível em Japira

De madrugada

Uma pessoa viu um veículo chegando e sendo estacionado na Rua Gersoni Leite dos Santos às três horas da madrugada da quinta-feira, dia 30, em Japira. Em seguida, desceu um homem e uma mulher carregando galões e uma mangueira se dirigindo sentido a seu caminhão Mercedes Bens 1620, e possivelmente furtariam combustíveis.

Observou que o homem conseguiu estourar a tampa do tanque para furtar combustível, ficando por aproximadamente 5 minutos, momento em que o proprietário fez barulho e ambos os indivíduos saíram correndo, em seguida ele acionou a Polícia Militar.

A equipe se deslocou ao local e abordou um homem próximo a um VW/Gol, foi identificado e assumiu ser o autor do crime e informou que a parceira se evadiu num veículo Verona de cor vermelha.

Foram localizados 5 galões de plástico de 20 litros ao lado do caminhão, sendo que em um galão branco teria aproximadamente três litros de diesel e mais seis galões de plástico no interior do veículo. Em ato contínuo, após realizar patrulhamento, não foi localizada a comparsa, entretanto foi visto outro caminhão a cerca de 150 metros do local com o tanque aberto.

Sendo assim após dar voz de prisão e fazer uso de algemas, o autor com os objetos apreendidos foram encaminhados a 37° DRP de Ibaiti para serem tomadas as medidas necessárias.