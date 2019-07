PM prende ladrão e apreende armas em Santo Antônio da Platina

Autoridades buscam outros dois suspeitos

Os Policiais Militares, em várias diligências, levantaram a identidade de três suspeitos de estarem realizando os últimos assaltos a mão armada em Santo Antônio da Platina: supermercado, panificadora e uma moto na Praça da Vila São José.

Obtiveram a informação de que os marginais iriam executar um roubo de uma caminhonete nesta quarta-feira, dia 24, bem como estavam utilizando uma casa abandonada situada na Rua Dr. Mário Giovanetti, Vila Ribeiro, para armazenar produtos de seus crimes, as motos, dinheiro e armas.

Assim, as equipes PMs (ROTAM/CANIL, Agência de Inteligência e Rádio Patrulha) saíram no encalço dos criminosos localizando um dos marginais em frente a um corredor que dá acesso à casa. O indivíduo tentou fugir, mas foi detido e em revista na residência, utilizando os cães Lana e Fênix , encontraram: uma balaclava preta, dois revólveres carregados com três munições cada, 01 simulacro de pistola, debaixo de um sofá foram encontradas maconha, 41 pedras de crack prontas para venda e mais duas maiores.

Também foram apreendidas no local, uma balança de precisão, apetrechos utilizados para fracionar o entorpecente para venda, capacetes utilizados no roubo do supermercado e fotos num celular do dinheiro subtraído neste crime, no quintal havia três motos: uma Honda 160 produto de roubo na Praça da Vila São José, uma Honda 125 produto de furto e uma sem placa e sem queixa, todavia identificada como a utilizada pelos marginais nos roubos.

O rapaz de 18 anos confessou ser um dos ladrões, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. Também encaminhada uma moça que reside no imóvel onde foram encontradas as motos ( fica no mesmo quintal). Os Policiais Militares continuam no encalço dos outros dois suspeitos.