PM prende ladrão e recupera carro roubado

Ação em Nova Fátima e Ribeirão do Pinhal

Vinícius França Martins (foto) foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, dia 16, após roubar – usando uma pistola – dinheiro e o carro de uma pessoa,em Nova Fátima.A vítima foi abandonada sem ferimentos.

O comparsa de Martins conseguiu escapar com o veículo para Ribeirão do Pinhal.

O Toyota Corolla estava sem o para-choque dianteiro. Diante do fato narrado, a equipe foi até o trevo de acesso a Pinhal e viu o indivíduo dirigindo o veículo.

Os soldados Cipriano e Jacob deram voz de abordagem ao marginal, mas ele aumentou a velocidade e disparou, com a dupla de PMs fazendo o acompanhamento.

Ao chegar na rua Vereador José Camargo o elemento abandonou o carro e fugiu a pé pelas vielas da vila Hermínia.

Foi pedido suporte das equipes de rádio-patrulha de Abatiá, Jundiaí do Sul, Nova Fátima e da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), porém o bandido não foi localizado.

O Corolla então foi recuperado e entregue ao proprietário.