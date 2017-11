PM prende ladrões de Cambé que iriam roubar relojoaria de Ibaiti

Assalto seria feito hoje de manhã

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira, dia 29, um bando de marginais de Cambé(região metropolitana de Londrina) que se preparava para roubar uma joalheria em Ibaiti.

A desconfiança começou quando um PM foi até um posto para abastecer seu carro e percebeu que havia um VW Gol estacionado atrás das carretas no pátio.Entrou em contato com a sede da 3ª Cia e repassou as informações e na seqüência ligou para a P2.

Quando o reforço chegou, o veículo com os elementos suspeitos estava saindo, mas foi abordado.

O indivíduo de 23 anos de idade que conduzia não tinha carteira de motorista e o Gol ainda havia sido roubado em Cambé no último dia 15.

Com os marginais foram encontradas porções de maconha e um simulacro de pistola Beeman P17 (foto).

Na vistoria num dos smartphones foram vistas conversas de Whatsapp comentando sobre detalhes de uma relojoaria, em Ibaiti, onde seria realizado o assalto, inclusive existiam fotos da empresa.

A quadrilha confessou que iria pernoitar na cidade e praticar o crime assim que a loja fosse aberta pela hoje manhã.

Tudo foi apreendido e o bando encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.