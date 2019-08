PM prende líder de bando platinense

Na tarde desta sexta-feira

Policiais militares prenderam no final da tarde desta sexta-feira, dia nove, Marcos Vinícius Menezes (foto), de 18 anos, conhecido como Marcola, acusado de liderar uma quadrilha de ladrões em Santo Antônio da Platina.

Ele estava na pedreira do Morro do Sabão, no Conjunto Álvaro de Abreu, e não resistiu.

A prisão já era aguardada e foi decretada pela Justiça a pedido do delegado Rafael Gabardo Guimarães.

Os soldados Luciem e Santos participaram da bem sucedida ação.