PM prende motociclistas em Santo Antônio da Platina

Investigações continuam para encontrar os que fugiram

Na tarde deste domingo, dia 16, às 15 horas, três motociclistas foram presos na rua Joaquim C. Moreira da Cunha em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, denúncias relataram que os acusados estavam realizando manobras perigosas no Loteamento Monte Carlo, bem como colocando em risco crianças e pedestres.

No local, as autoridades confirmaram as queixas. Foram realizados bloqueios com as viaturas, entretanto, para evitar a abordagem, eles correram. Mesmo assim, os três foram presos e suas motocicletas apreendidas.