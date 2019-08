PM prende mulher com 2 kg de maconha em Siqueira Campos

Na madrugada deste sábado

Policiais Militares receberam denúncia anônima relatando que uma pessoa do sexo feminino embarcaria num ônibus de linha na cidade de Curitiba, com destino a Siqueira Campos, trazendo consigo grande quantidade de maconha.

Assim, deflagraram a ação em torno das quatro horas da madrugada para averiguação da denúncia, sendo a mulher identificada e constatados fortes indícios de veracidade.

Com a chegada do ônibus no Terminal Rodoviário Siqueirense (Av. Joaquim Antônio de Carvalho), ela foi imediatamente abordada e em revista em sua bagagem encontrados 2,064 kg (dois quilos e e sessenta e quatro gramas) de maconha, recebendo voz de prisão e encaminhada para Delegacia de Polícia Civil local.