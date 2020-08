PM prende mulher que traficava cocaína e crack em Cambará

Ela assumiu comandar o crime nas imediações de sua casa

Na manhã de domingo, dia nove, às 10h, uma mulher foi presa, por tráfico de drogas, na rua Antônio Frutuoso, localizada no bairro Ignes Panich em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão foi possível após denúncias anônimas que informavam a prática ilegal no endereço. No local, abordaram a então suspeita, a qual deixou revistarem a casa, onde encontraram:

13 eppendorfs de cocaína;

Uma pedra de crack (fracionada renderia 170 porções);

R$ 50,00;

Balança de precisão;

Uma folha de caderno com anotações de tráfico de drogas;

10 unidades de saquinho de sorvete usado para embalar as pedras de crack.

Ela confirmou a denúncia e assumiu o tráfico. Foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.