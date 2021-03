Jovem de 21 anos estava com Taurus calibre .32 com cinco munições intactas

Durante patrulhamento pela PR-092 (defronte ao bairro Aparecidinho 3) na noite de quinta-feira, dia 11, PMs viram uma motocicleta que transitava pela PR-092 e entrou na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, tomando sentido bairro/centro.

Visualizados dois ocupantes, o condutor usando colete refletivo (moto-táxi) e o passageiro que estava com uma mochila nas costas e segurando outra em uma das mãos.

A equipe optou por realizar a chegada, tendo em vista o passageiro estar em atitude suspeita. Dada voz de abordagem, o piloto continuou a transitar, o garupa começou a ficar inquieto, colocando a mão na cintura.

Novamente dada voz de abordagem, sempre utilizando sinais luminosos e sirene, o rapaz de 22 anos veio a obedecer e parou. Identificado, nenhum ilícito localizado. Já com o de 21 anos havia um revólver Taurus calibre .32 na cintura, com cinco munições intactas e um celular.

Em meio aos pertences, localizada a quantia de R$ 347,00, um “dichavador” (objeto utilizado para fragmentar entorpecente) contendo em seu interior duas porções de maconha, um recipiente de suplemento alimentar contendo correntes e pulseiras de prata.

Ato contínuo foi dada voz de prisão ao indivíduo e ao verificar constatado que a motocicleta estava com pendências administrativas, razão pela qual foi apreendida. As partes envolvidas encaminhadas à 4ª.Cia/PM para realização do boletim e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil a fim de serem tomadas as devidas providências.