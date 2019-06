PM prende platinenses que tentaram roubar casa em Guapirama

Duas pessoas foram baleadas



A Polícia Militar prendeu quatro marginais de Santo Antônio da Platina na manhã desta segunda-feira, dia três, após tentativa frustrada de roubo, em Guapirama.

O bando invadiu uma residência para roubar um comerciante em torno de 7h30m, porém não conseguiram.

Confirmados dois feridos: um foi o sogro da vítima e outro um dos bandidos, sem riscos de mortes.

O cidadão mora na frente da casa do genro, Fabinho da Olaria, e com intuito de socorrê-lo foi armado até ao local e surpreendeu os elementos dentro do quintal, havendo a troca de tiros.Ele levou um tiro no braço e o indivíduo na nádega; os dois foram hospitalizados e o local cercado.

Os dois marginais foram encontrados escondidos em casas próximas ao local do crime (mesma quadra), na Rua XV de novembro; um deles é foragido da Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina; também foi apreendida mais armas usada por eles no crime: um revólver calibre 32, que estava escondido no canto de um muro na casa onde um deles foi encontrado.

Logo após a prisão dos dois autores da tentativa de roubo, outros dois suspeitos que estavam nos arredores da ocorrência também foram detidos; sendo um deles conhecido no meio policial que vem sendo investigado de ter participado de furto de uma arma de um policial militar; indagados sobre suas presenças no local, deram informações desencontradas e foram encaminhados para averiguação.

Sobre o estado de saúde do sogro da vítima, o qual trocou tiros com os marginais, a princípio o tiro transfixou o seu braço e atingiu o seu tórax; ele será transferido para um local com mais recursos médicos.

O crime atraiu curiosos em todo o entorno.

A PM conseguiu prender os outros dois comparsas na sequência arma e os revólveres deles também apreendidos.

Mais detalhes ao longo do dia.