Autoridades estavam com um mandado

No início da manhã desta quinta-feira, às 06h30m, a Polícia Militar deu execução a um mandado de prisão e prendeu um homem na rua Miguel Jorge, bairro São Cristóvão de Ibaiti.

De acordo com as informações, ao localizá-lo em sua residência, encontraram uma celular com denúncia de furto no dia 27 de março.

Por isso, ele foi encaminhado ao DEPEN (Departamento Penitenciário do Estado do Panará).