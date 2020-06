PM prende procurado da Justiça em Santo Antônio da Platina

Tentou se identificar como se fosse seu próprio irmão

Na tarde de terça-feira, dia nove, às 17h50m, um procurado da Justiça foi preso numa residência localizada entre as ruas Mário Giovanetti e José Ritti , em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades estavam com o mandado de prisão, pelo crime de furto qualificado, quando ele foi abordado e fugiu. Entretanto, mesmo com a fuga, durante patrulha, no bairro Júnior Afonso, foi detido.

O homem de 28 anos foi encaminhado à 4ª Cia da Polícia Militar para confecção do boletim e, na sequência, ao Departamento Penitenciário(Depen).