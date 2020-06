PM prende quatro bandidos com drogas, arma e munições

Todos estão envolvidos com o narcotráfico

Nesta quarta-feira, dia três, em duas ocorrências distintas, a Polícia Militar Platinense realizou a prisão de quatro indivíduos envolvidos com o narcotráfico bem como apreendeu drogas, arma e munições.

Na primeira, a equipe de Inteligência recebeu denúncia relatando que dois elementos realizavam tráfico na Rua Moacir Poli (Aparecidinho II) e utilizavam de buracos nos muros e árvores das proximidades.

Assim, os agentes após monitoramento do local, confirmaram o fato e com apoio da ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) abordaram o margina da denúncia com outro. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, porém ao revistarem árvores e tijolos, encontraram dez buchas de maconha e dez de cocaína.

As equipes ainda deslocaram ao endereço do outro citado na denúncia, encontrando na residência duas porções grandes de maconha, pesando 82 gramas e, posteriormente, também prenderam o bandido que foi conduzido com os demais.

Na segunda ocorrência, também via denúncia, PMs da Agência de Inteligência e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) receberam informação de que um traficante comercializava entorpecentes e ainda tinha feito diversos disparos de arma de fogo na Rua Geraldo Alvares Calheiros, Conjunto João Furtado.

Os PMs abordaram o homem, que confessou ter a arma de fogo em casa. Na residência, encontrada uma carabina marca Rossi, calibre 5.5, adaptada para munição calibre .22, 28 munições calibre .22 e uma porção de maconha (36 gramas). O criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Os resultados de ambas as ocorrência foram alcançados pelas denúncias via canal 181, realizadas pela comunidade e que são de fundamental importância para o trabalho policial. Qualquer denúncia também pode ser realizada pelo telefone 190.