PM prende rapaz com maconha em Jacarezinho

O individuo ficou nervoso quando viu a Equipe Rotam

Equipe ROTAM ao sair da área urbana de Jacarezinho (Avenida Brasil) pela rodovia BR-153, no domingo dia 4, deparou-se com uma motocicleta marca Honda modelo XRE de cor vermelha, que além do piloto havia também outro individuo na garupa e este ao avistar a viatura ficava olhando para trás; percebendo o nervosismo deste a equipe optou então pela abordagem, qual ocorreu na altura da entrada do jardim São Luís devido a oferecer melhor segurança para a equipe e aos abordados em razão ao tráfego pesado de veículos naquele momento na rodovia.

Durante a abordagem foi localizado dentro da mochila do passageiro, um dichavador (objeto utilizado para fragmentar entorpecente) de metal na cor preta, contendo maconha e com o condutor foi encontrado também em sua mochila um dichavador de metal cromado, uma embalagem com folhas de sedas para confecção de cigarros e certa quantidade de maconha dentro de uma embalagem plástica, diante dos fatos ambos foram conduzidos para a sede da primeira companhia de polícia militar para lavratura de termos circunstanciado por porte de substância entorpecente.