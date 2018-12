PM prende rapaz com pistola no centro platinense

Ele não tinha porte da arma

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina prendeu um homem na madrugada de sábado, dia 15, na Rua 13 de maio, no centro da cidade.

Em patrulhamento, os PMs viram uma picape VW/Saveiro, de cor branca, sendo conduzida de forma suspeita; feita a abordagem, e em revista minuciosa foi encontrada na cintura do condutor uma pistola.

A arma Taurus, modelo PT 938, calibre 380, estava com carregador contendo 15 munições intactas (foto), registrada, todavia o indivíduo não era autorizado a portar.

Foi preso e encaminhado à DP; o veículo também foi apreendido por conta de débitos.