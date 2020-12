O homem de 48 anos ainda estava com sua CNH cassada

Os Policiais Militares foram acionados para atendimento de um acidente de trânsito Rua Santo Antônio, Vila Setti neste domingo, dia 20, no qual um indivíduo conduzindo um veículo VW/Gol, cor branca, colidiu com outro carro estacionado.

No local, o condutor do Gol, branco (foto), foi identificado e constatado que ele estava visivelmente embriagado, sendo realizado o teste do etilômetro, que resultou em 1,13mg/l e constatado, portanto, o crime de embriaguez ao volante.

O indivíduo ainda estava com sua CNH cassada. Ele, 48 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local, sendo realizadas, também, 4 notificações de trânsito.