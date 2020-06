PM prende traficante condenado em Santo Antônio da Platina

Ficará mais de quatro anos preso

Na manhã de segunda-feira, dia oito, às 06h30m, um homem foi preso na rua Odete Cândido da Silva em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o acusado de 33 anos tinha um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pelo Poder Judiciário de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ele foi condenado a 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

O morador do bairro Álvaro de Abreu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil platinense.