PM prende traficante de cocaína de 40 anos em Jacarezinho

Flagrado voltando de Londrina para vender droga no NP

Policiais militares realizaram a prisão de um indivíduo (40 anos), pelo crime de tráfico de drogas, em torno de 15 horas de sábado, dia quatro, na Rodovia PR-431, entre Jacarezinho e Cambará, próximo da entrada da estrada rural da Usina de Açúcar e Álcool Dacalda.

Os PMs vinham há um bom tempo recebendo constantes informações sobre o envolvimento de Fábio Carneiro Costa (foto) com o narcotráfico em Jacarezinho, inclusive pelo Disque Denúncia (181).

Os informes coletados davam conta de que o suspeito utilizava seus veículos para transportar a droga um Renault/Duster, cor prata (foto) , uma motocicleta BMW e um GM/Celta, cor branca.

Diante dessas denúncias contundentes, integrantes da Agência de Inteligência do 2º BPM passaram a monitorar e no sábado souberam que viajava de Maringá com seu Renault/Duster, transportando drogas para revender em Jacarezinho

Imediatamente os PMs montaram pontos de vigilância na PR-431 e abordaram o homem quando ele parou seu veículo e desembarcou para ir ao banheiro às margens da rodovia.

Em revista pessoal no suspeito, nada foi encontrado, todavia, a equipe do Canil/2º BPM, utilizando o cão Loki, treinado para faro de entorpecentes, realizou buscas no carro e localizada uma porção grande de cocaína (307 gramas), dentro de um compartimento que fica debaixo do volante.

Ainda no veículo aprendidos R$ 1.100,00 em dinheiro, três cigarros de maconha e mais R$1.200,00 que estavam na carteira do indivíduo..

De acordo com o Boletim de Ocorrência, questionado sobre os fatos no momento da abordagem, confessou ser o proprietário do entorpecente e admitiu o tráfico.Disse também ter comprado a cocaína em Londrina pelo valor de seis mil reais e que a venda fracionada lhe rendeira no Norte Pioneiro aproximadamente R$ 9 mil

Na sequência, os policiais militares foram até a residência dele, localizada no Bairro Nova Alcântara, em Jacarezinho, onde, com a devida autorização, encontraram no seu quarto uma porção de maconha, sete cigarros da mesma droga, um simulacro de pistola e um rolo de papel filme, provavelmente utilizado para embalar os entorpecentes.

O indivíduo recebeu voz de prisão pelo crime tráfico de drogas e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. Também foram anexas ao BO as notificações realizadas pelo Disque Denúncia.