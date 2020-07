PM prende traficante de cocaína em Jacarezinho

Equipe de Cães e Agência Local de Inteligência participaram

Na manhã de segunda-feira, dia 20, às 11h30m, um homem foi preso na rua 13 de Maio, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão ocorreu devido à suspeita de tráfico de droga.

A operação contou com a ajuda da Equipe Canil e Agência Local de Inteligência, os quais receberam denúncia. Ainda segundo as informações das autoridades, ele escondia tudo em uma cerca próxima à telha.

Após abordagem, foi localizado em seu bolso R$ 270,00 em notas diversas, já durante busca com os cães Troia e Loki, no local, uma sacola com nove pinos e uma porção de cocaína também foi localizada. Também encontraram outra sacola com 55 pinos vazios.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à sede da 1ª Cia da Polícia Militar e, em seguida, à Delegacia.