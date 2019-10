Operação prende seis pessoas em Wenceslau Braz

Na Vila Los Angeles

Em ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, com apoio da rádio-patrulha e Canil, foi realizado monitoramento numa residência com informações de tráfico de drogas, sendo presenciado pelas equipes movimentação de compra e venda de entorpecentes.

O local, rua Paraguai (Vila Los Angeles) na sequência foi abordado e durante as buscas diversos indivíduos chegaram tentando comprar, sendo todos detidos.

Diversos objetos foram apreendidos, por se tratarem produtos de furtos.

Também localizadas seis buchas de maconha pelo cadela de faro Lana.

Resultados obtidos:

↘ 01 homem menor apreendido (drogas para consumo);

↘ 04 homens adultos encaminhados;

↘ 03 mulheres adultas presas;

↘ 03 homens adultos presos;

↘ 01 motocicletas apreendida;

↘ 03 AITs confeccionados (230, V; 162, I; e 164 do CTB);

↘ 06 buchas de maconha apreendidas, pesando 10 gr;

↘ Diversas embalagens para acondicionar entorpecentes apreendidas;

↘ 01 balança de precisão apreendida;

↘ 04 celulares apreendidos;

↘ 02 notebooks recuperados;

↘ 02 caixas de som JBL recuperadas;

↘ 01 fone sem fio bluetooth recuperado;

↘ Diversas jóias recuperadas;

↘ 02 vidros de perfume recuperados;

↘ R$ 1.827,00 apreendidos;