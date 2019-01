PM prende três ladrões em Ribeirão do Pinhal

Assaltaram o posto Anaviar de manhã e foram presos à tarde

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal prendeu os marginais que assaltaram na manhã desta terça-feira, dia primeiro, o posto de combustíveis Anaviar, na Rua São Paulo, centro da cidade

A rádio patrulha em continuação das diligências de forma ininterruptas, a fim de encontrar os autores do roubo, teve acesso à gravação do crime, e conseguiu identificar os três elementos.

A equipe abordou um deles na tarde da mesma terça-feira, e em revista pessoal foi encontrada a quantia de 326 reais; depois encontraram outro na residência dele, que ainda estava com R$ 88,00 reais e o terceiro envolvido foi localizado na frente de sua casa, com R$ 134. Este último afirmou que sua função no assalto foi de “olheiro”, pois ficou nas proximidades do mercado e se alguma viatura da polícia passasse pela vizinhança os comparsas seriam comunicados.

Um dos marginais confessou que não tinha revólver, apenas simulou estar armado, assim como o “colega” que agiu junto. O trio foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para procedimentos legais.