PM promove nova Operação Saturação em Santo Antônio da Platina

Realizadas prisões de dois homens e apreensões de drogas

O Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz de Oliveira liderou a PM de Santo Antônio da Platina na nova Operação Saturação ,realizada entre 21 horas de ontem e duas da madrugada de hoje, sexta-feira,dia 23.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

A iniciativa contou com o emprego das equipes ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e ROCAM (Tático com Motocicletas) locais, somando ainda o Canil da sede do 2º BPM.

Foram feitas abordagens – com a presença também do capitão Robson Falk – em bares, veículos e pessoas utilizando 20 PMs entre homens e mulheres, seis viaturas e duas motocicletas.

Estiveram em 17 bares, vistoriaram 22 carros e oito motos, sendo presas duas pessoas e apreendido um adolescente,além de drogas.

