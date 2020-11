Segurança pública; 12 horas de trabalho

Nesta terça-feira, dia três, a Polícia Militar realizou a Operação Ostensividade II em Jacarezinho.

O trabalho foi registrado das 8h às 20 horas, na área central, praça Rui Barbosa, Vila Setti, Pompeia, Nova Jacarezinho e Aeroporto.

De acordo com as informações, além do policiamento preventivo, uma motocicleta foi apreendida e uma pessoa recebeu notificação.