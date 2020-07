PM realiza Operação Ostensividade II em Wenceslau Braz

Prestação de importante serviço à sociedade brazense

Na tarde desta quinta-feira, dia 30, a partir das 15 horas, foi realizada a Operação Ostensividade II na área central de Wenceslau Braz.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, além da patrulha, as autoridades também realizaram apoio à equipe de vigilância sanitária da cidade, através de blitz, entrega de máscara e medição de temperatura corporal.