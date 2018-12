PM realiza pedido de Natal de platinense de oito anos

Em Santo Antônio da Platina

Uma mãe compareceu na Cia PM e informou que seu filho escreveu uma carta ao Papai Noel com um pedido “Um fardamento da Polícia Militar do Paraná, bem como esta farda não fosse entregue pelo Papai Noel, mas sim por PMs”. Assim, vários integrantes da 4ª Cia e DPMs não mediram esforços para que fosse adquirido e feita a entrega deste pedido.

No dia 23 compareceu na Rua Wenceslau Braz, Bairro Santa Cruz o sargento Junior e soldados Cassarotti e Roseane, os quais fizeram a Pedro Henrique de oito anos, a entrega do fardamento infantil e uma bola, o garoto se surpreendeu com a chegada da equipe PM em sua casa.

Pedro Henrique pode vestir seu fardamento e “patrulhar” junto com a equipe pelas ruas do Bairro, utilizar os sinais luminosos e sonoros, e se comunicar com outras viaturas e com a sala de operações da 4ª Cia.