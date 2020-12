Ato foi executado para garantir segurança aos funcionários

Neste final de semana, uma operação de revista nas celas foi realizada na cadeia pública de Carlópolis.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a ação foi registrada às 14h30m e teve como resultado as apreensões de 11 celulares com carregadores e 500 gramas de maconha.