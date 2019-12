PM recaptura cinco foragidos da cadeia de Ribeirão Claro

Na tarde desta terça-feira em Ourinhos

Ação conjunta entre os Policiais Militares da Agência de Inteligência do 2º BPM e do 31º BPM (Ourinhos/SP e região) resultou na recaptura dos cinco fugitivos da cadeia pública de Ribeirão Claro (fotos). A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 17, sendo que a escapada em torno de 22h30m de segunda, dia 16.

Os norte-pioneirenses estavam no encalço dos bandidos, conseguindo localizados na Vila Rural de Ribeirão Claro, sentido Centro de Eventos da cidade e quando cercavam o local para prendê-los, conseguiram se evadir num veículo GM Monza, de cor escura, tomando sentido Chavantes/SP.

Considerando que as ações conjuntas entre as forças policiais militares paranaense e paulistas são constantes, imediatamente os contatos foram efetuados repassando as informações.

O bando foi abordado quando estava num veículo GM/Monza na Rua Jornalista Francisco de Almeida, na Vila Boa Esperança, bairro ourinhense.Com eles, encontrado um pedaço de maconha e celulares.

Arthur Silva Copani, João Paulo do Nascimento Américo, José Márcio Rodrigues da Silva, João Alexandre dos Santos e Everton Inhane Mendonça devem ser encaminhados para a carceragem ribeirão-clarense nesta quarta-feira, dia 18.