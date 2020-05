PM recaptura dois foragidos da cadeia de Santo Antônio da Platina

Um deles participou de roubo no último sábado

Na tarde deste domingo, dia três, às 13h50m, dois foragidos da cadeia pública local foram presos, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, foi feita uma denúncia, via 190, a qual informou que os acusados estariam mantendo um homem amarrado numa residência (foto) entre as ruas Frei Henrique e Mário Giovanetti.

Por isso, equipes da Rádio Patrulha e da Agência de Inteligência se deslocaram ao local, onde viram um indivíduo que tentou fugir, correndo pela lateral da residência em direção aos fundos. Entretanto, foi possível abordá-lo, encontrando-o com um Samsung, modelo J5.

Em revista na casa que fica aos fundos do quintal, localizaram um passarinho canário da terra dentro de uma gaiola, bem como uma placa de uma motocicleta AHE-1867, Honda/CG 125 Titan, com alerta de furto, e uma caixa de som amplificada.

Simultaneamente, entraram em contato com os moradores da frente, os quais autorizaram a entrada policial, possibilitando com que o outro foragido fosse encontrado. Ele possuía em seu desfavor três mandados de prisão.

Diante aos fatos, realizaram buscas a fim de encontrar ilícitos e localizaram ( foto abaixo):

uma máscara de uma caveira com chifres;

uma calça de moletom preta;

celulares;

caixa de som;

quantia em dinheiro e moedas.

Em consulta ao sistema policial, verificou-se que dois dos aparelhos celulares apreendidos foram reconhecidos como sendo das vítimas de um roubo ocorrido no sábado, dia dois. Em contato com elas, identificaram a máscara apreendida usada por um dos bandidos, bem como os celulares e a caixa de som.

Indagado, o primeiro indivíduo admitiu ter participado do roubo com mais três comparsas e que o moletom e a máscara são de sua propriedade. Todos foram encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil. Também acionaram a Polícia Ambiental para a entrega do pássaro.