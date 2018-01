PM recupera carro clonado em Jacarezinho: tinha sido roubado em Curitiba

Na tarde de ontem no distrito de Marques dos Reis

Por volta das 16h30m desta quarta-feira, dia 17, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu informação de integrante da Agência de Inteligência, que relatava (juntamente com a equipe do Reservado de Ourinhos/SP) um monitoramento de veículo com suspeição de dublagem, bem como do suposto proprietário.

A equipe foi até o Distrito de Marques dos Reis, na Avenida Willian Davis (Jacarezinho), onde constatou através de consulta pelo chassi que o Renaut/Sandero era produto de roubo ocorrido em Curitiba, no dia 26 de fevereiro de 2016.



A placa AZK-3861/Curitiba/PR inexistia no sistema do Detran/PR, pois a verdadeira era BAE-3971/Curitiba/PR.

Também encontrado um documento de CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos*) e constatado ser adulterado, pois placa e número do chassi não condiziam. O autor, Elton Cunha de Lima, não foi localizado, sendo sua mãe conduzida à DP.

O carro foi recuperado, o documento falsificado apreendido e o recibo de compra do Sandero em nome de Adriano Monteiro retido.

* Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos é também chamado só de licenciamento. Como documento, concede o direito de tráfego ao veículo, legalizando sua circulação. A liberação é feita após a quitação das taxas e valores referentes a impostos e tributos estaduais, como o IPVA, o seguro obrigatório, a taxa de renovação de licenciamento (para emissão do CRLV) e multas, caso tenha alguma pendente.