PM recupera em Abatiá Uno furtado em Ribeirão do Pinhal

Estava no Residencial Carvalho

A Polícia Militar de Abatiá recuperou um Fiat/Uno Mille EP, de cor preta, de placas do município de Ourinhos/SP em torno das 19h30m da segunda-feira, dia sete.

O veículo (foto) estava abandonado na via pública e havia sido furtado em Ribeirão do Pinhal.

A equipe policial deslocou-se até a Rua Nicola Volpi(Residencial Carvalho),apreendeu e encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.