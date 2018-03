PM recupera em Carlópolis carro roubado em Minas Gerais

Bandido já tinha mandado de prisão por homicídio

Após diligências realizadas pelos Policiais Militares da Agência de Inteligência do 2º BPM, sobre Fiat/Strada roubado que estava circulando em Carlópolis, foi feita abordagem do carro suspeito em torno das 16h30m na Ilha do Ponciano. Foi neste domingo, dia 18.

No carro havia duas jovens (24 e 17 anos) e homem (24 anos), com bebida alcoólica (vodka) e constatado que o veículo fora roubado na cidade Oliveira/MG.

Em meio aos fatos, todos foram indagados a fim de que o responsável pelo veículo se manifestasse; ele disse ter realizado a compra no interior mineiro, porém não informou quem era o vendedor. Afirmou residir na cidade de Candeias/MG e estava em Carlópolis a trabalho.

Quando indagado sobre fatos passados, confessou já ter sido preso pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. Recebeu voz de prisão pelo delito em flagrante (receptação de veículo produto de roubo); as outras pessoas envolvidas e o indivíduo preso foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis para as demais providências.

Na DP foi contatado que o elemento possuía mandado de prisão em aberto contra sua pessoa, com validade até 05/11/2031 por homicídio.