PM recupera hoje camionete roubada na zona rural platinense

Na estrada do Palmital em Santo Antônio da Platina



Em patrulhamento em torno das 13h20 desta terça-feira, dia 19, pelo bairro Aparecidinho II, a rádio-patrulha foi abordada por um indivíduo que informou haver uma camionete cinza no meio do mato na estrada do sítio Palmital (fotos).

Também por meio do 190, outra pessoa noticiou o fato.

A equipe encontrou a IMP/GM Silverado (placas de Jacarezinho), a qual foi confirmada ser o veículo levado em assalto na noite desta segunda-feira, dia 18.