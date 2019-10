PM recupera S10 roubada em zona rural platinense

Quadrilha fugiu

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recuperou uma camionete (foto) em torno de 9h30m desta quarta-feira, dia dois, na fazenda São José Rennó.

A camionete foi roubada de um casal cuja residência foi invadida após estourada a porta principal por um bando de três bandidos por volta das 5h50m.

Um estava com faca e dois com revólveres. Amarraram as vítimas.

Estavam com capuz e roupa escura e fugiram roubando a S 10 , smartphone e dinheiro.

O casal conseguiu escapar das cordas e chamar a PM.

Participaram da ocorrência os soldados Da Silva, Gaudêncio, Jonatho e Piaza.