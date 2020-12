Crime foi cometido no município vizinho de Ourinhos

Na manhã de quinta-feira, dia 24, às 11h20m, um roubo que aconteceu em Ourinhos-SP foi solucionado com a ajuda dos policiais de Jacarezinho, cidade em que dois dos quatro participantes do crime foram localizados.

De acordo com as informações, a princípio, dois foram presos pelas autoridades do estado de São Paulo, mas, ao passo que houve fuga em um táxi (Fiat Palio Weekend), os profissionais do Paraná foram solicitados.

Diante das informações e características, as equipes conseguiram abordar o veículo na rodovia BR-153, em frente da empresa BBA. Dentro estava um homem, de 18 anos, que carregava a quantia de R$ 970,00.

Questionado sobre o ocorrido, confessou participação no roubo e que o dinheiro seria apenas a sua parte. Indagado sobre o outro integrante, de 22 anos, confirmou ser um indivíduo do bairro Jardim Castro.

À vista disso, deslocaram-se à localização, entretanto, só a namorada dele estava no momento. Mesmo assim, confirmou que o procurado passou no endereço há pouco tempo, deixou R$ 1.055,00 e foi ao salão cortar o cabelo. No estabelecimento, foi preso e confessou.

Por isso, os dois envolvidos foram enviados à Delegacia de Polícia Civil. A custódia dos presos aos policiais militares do estado de São Paulo já foi feita.