PMs de Wenceslau Braz interagem com crianças

Alunos do Fundamental

Policiais Militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e da 2ª Companhia promoveram palestra e contatos, nesta quinta-feira, dia 29, com alunos do Colégio Dom Bosco, em Wenceslau Braz (fotos).

As atividades foram sobre Segurança no Trânsito e também o Dia do Soldado (25 de agosto) com divulgação do cotidiano da corporação em seu contexto em geral, bem como detalhes dos equipamentos usados.

As crianças gostaram e teve até passeio de viatura, pois havia alunos que relataram ter o sonho de serem policiais futuramente.

Participaram os soldados Rinaldo, De Mello e Costa.

O comandante da 2ª Cia de Polícia Militar de Wenceslau Braz, Tenente Lúcio, acredita ser muito importante essa interação, principalmente com os estudantes do Ensino Fundamental.