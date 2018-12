PMs encontram baterias furtadas de ônibus de prefeitura

Em Carlópolis

Nesta segunda-feira (11) as 09h20m foram encontradas cinco baterias furtadas sendo uma (marca Batex) de um ônibus da Prefeitura de Carlópolis.

Os PMs levantaram a informação que o produto de furto estaria escondido num veículo marca Volkswagen, modelo Fusca, que estava abandonado na via pública do bairro CTG. Em caminho ao local, foi encontrado o veículo, que apresentava características de abandono: vidros abertos e mau estado de conservação. No seu interior foram encontradas as baterias, entre elas uma da marca Batex, a qual foi reconhecida pelo motorista do ônibus como sendo o produto furtado.

Quanto às outras baterias, vale ressaltar que foi registrado um Boletim de ocorrência no último dia primeiro, sobre o crime.

O veículo e as baterias foram apreendidos e encaminhados para delegacia daquela localidade.