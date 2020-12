Criança afirma querer seguir a bonita profissão

Os Policiais Militares de Cambará receberam uma carta de um menino chamado Guilherme, de 08 anos, que deixou como pedido para o Papai Noel conhecer o trabalho realizado por eles, bem como, na medida do possível, ganhar um fardamento mirim.

Disse ainda amar a profissão e ter o sonho é se tornar um policial militar quando ficar adulto.

Sensibilizados com carinho do menino com a Corporação, os policiais militares se mobilizaram e conseguiram um fardamento infantil, entregando para o menino o presente na tarde desta quinta-feira.