PMs platinenses com motocicletas retomam trabalho

Anúncio do comandante da 4ª Companhia

O capitão Robson Falk Vieira (foto) , comandante da 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina, diante das queixas da comunidade local – feitas já há algumas semanas por órgão de comunicação – pela ausência da ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) por falta de efetivo, distribuiu o seguinte Comunicado na tarde desta quinta-feira, dia oito:

“Atendendo as reivindicações veiculadas recentemente através da imprensa local, a Policia Militar, a partir desta data, estará implementando novamente o policiamento com motocicletas (ROCAM) de Santo Antônio da Platina para, além de atender aos anseios da comunidade, tentar também restabelecer a sensação de segurança da população, atualmente abalada pela onda de roubos que vem assolando a cidade principalmente em estabelecimentos comerciais.

Juntamente com essa medida, também estaremos reforçando o policiamento da área comercial e de pontos estratégicos da cidade com a aplicação mais efetiva do Módulo Móvel”