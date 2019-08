PMs recuperam veículo roubado em Santo Antônio

Também apreendidas drogas e munições

Nesta terça-feira, dia 13, a Agência Local de Inteligência do 2º BPM recebeu informação de que uma caminhonete roubada em Abatiá estaria na construção de um suspeito. Com apoio da Rádio Patrulha, foram até a Rua B – Bairro Santa Mônica (antiga fazenda Boi Pintado) e constataram que no referido local, um sobrado, havia uma caminhonete na garagem.

Entraram no local e encontraram a caminhonete Fiat/Toro, de cor vermelha, roubada na última sexta-feira. Em diligências pode-se perceber que um cômodo do andar superior estava concluído e fechado com “blindex”, e foi necessário rompê-lo para entrar.

Debaixo de uma pia, centenas de pinos tipo Eppendorf vazios utilizado para armazenar drogas, três tabletes fechados de cocaína e um aberto – pesando 1.918 kg, seis porções também de cocaína – pesando 53g, dois tabletes de maconha sendo um aberto e um fechado – pesando 1.362 kg, quatro porções de maconha embaladas para a venda – pesando 14g, 2 tabletes de crack – pesando aproximadamente 621g (que renderia mais de 2400 pedras), 90 pedras de crack embaladas em terço – pesando 19g.

Além das drogas foram encontrados, dois carregadores sendo um de pistola PT 838 cal .380 e um de submetralhadora, uma balança de precisão, um coldre de revólver, vinte e sete munições de cal. .38, duas munições de cal. 9mm, sete munições de cal. .22, dois cartuchos deflagrados de cal. .32, cinco torneiras, oito painéis de led e carenagens de uma motocicleta Honda Fan.

Havia também dois talões de água, em nome da mãe do homem, que é proprietário do imóvel e já possui indicativo criminal.