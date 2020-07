Polícia Ambiental reforça patrulhamento rural e evidencia vitória da união

O campo fica mais protegido da ação criminosa dos bandidos

O Batalhão de Polícia Ambiental vai reforçar os patrulhamentos na área rural de Santo Antônio da Platina. A medida visa unir esforços para melhorar ainda mais a segurança no campo. É uma vitória após três recentes reuniões de lideranças ruralistas, classistas e políticas (no Centro de Eventos, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e no Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina).

“De fato, uma vitória da força popular e da unidade sem objetivos pessoais, almejando sempre o bem comum”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli. “Provamos mais uma vez que, com persistência e espírito público, podemos conseguir muitos benefícios para a população”, afirmou o deputado Pedro Lupion(DEM).

“Graças à colaboração de todos conquistamos esse benefício e vamos seguir juntos, sem interesses pessoais ou partidários, o importante é a consequência prática dessa decisão, garantir mais segurança na zona rural”, declarou o prefeito Professor Zezão. “Estamos muito felizes e gratos com todos que participaram e, em especial, a postura participativa de todos”, assinalou José Afonso Junior.

O Comandante da Companhia PM de Santo Antônio da Platina, Capitão Marcos Alarcon, enalteceu a ação conjunta e afirmou que “a ação irá fortalecer as forças de segurança pública e o trabalho resultará numa maior tranquilidade aos moradores e trabalhadores da área rural que perceberão a presença da polícia”.

Todos, sem exceção, fizeram questão de enaltecer ao sub-comandante da PM do Paraná, coronel Antônio Carlos de Morais.

A Polícia Ambiental é responsável pela fiscalização do meio ambiente, averiguar denúncias de crimes ambientais e está situada na Rua Padre Melo, 858, Jacarezinho, e pelo telefone (43) 3525-4460.

O trabalho de policiamento rural integrado com o 2º BPM visa prevenir a ocorrência de crimes, através de patrulhamentos, abordagens policiais a suspeitos e policiamento comunitário, onde a comunidade estará mais próxima da polícia para realizarem denúncias e até mesmo sugestões.

Até o momento, a Polícia Militar prendeu 18 pessoas envolvidas direta e indiretamente com o crime na área rural e atualmente a situação está controlada.

Nas três reuniões a demanda foi a mais solicitada e agora atendida. O npdiario foi o único veículo de Imprensa que participou de todos os encontros.