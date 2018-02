Polícia caça assassino de jovem platinense

Já tinha indisposição antiga com vítima

Está identificado e é caçado pela polícia o autor do homicídio de Bruno Carvalho da Silva (foto),de 21 anos.O jovem perdeu a vida assassinado na noite desta segunda-feira, dia 19, conforme o npdiario informou em primazia horas depois.

A desavença entre matador e vítima já se arrastava há vários meses e culminou em torno das 20h20m. Ele foi localizado ainda com vida pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) na esquina das ruas Tiradentes e Acácia, Vila Claro, e encaminhado ao Pronto Socorro, mas morreu às 22h15m no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

O rapaz tem passagens por furto e roubo.

Levou uma facada fatal abaixo do pescoço.

O corpo foi sepultado na tarde desta terça, dia 20.

