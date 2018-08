Polícia Civil apreende hoje assassino platinense de 16 anos

Matou desafeto a tiros

Identificada a autoria do homicídio ocorrido no dia dez de agosto, por volta das 23h45m, em que foi vítima Danilo Rafael Pontes (fotos abaixo), em Santo Antônio da Platina.O adolescente de 16 anos confessou a autoria, alegando ter efetuado cinco disparos de arma de fogo contra a vítima por conta de acerto de dívida de drogas na quantia de 1.500 reais.

Os investigadores Alberto e Tiago realizaram diligências e localizaram o garoto na rua e,ao ser abordado, confessou a prática do crime e foi conduzido até a delegacia, acompanhado de sua mãe, prestar declarações.Foi representado pela internação provisória do menor pela Polícia Civil e decretado o pedido pelo juiz, sendo apreendido.Ficará no Cense(Centro de Sócio-educação) local.

Danilo Rafael Pontes , de 22 anos, foi assassinado em torno das 23h30m de uma sexta-feira nas proximidades do antigo Seminário, entre as vilas Santa Cruz e Ribeiro.Chegou a ser encaminhado por populares ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu.

Em 2012, ainda adolescente, Danilo assassinou Moacir Carlos Anselmo, 28 anos, numa estrada rural do distrito do Monte Real, também em Santo Antônio da Platina (foto acima). O rapaz, que era solteiro, foi assassinado com brutalidade.A família era da chácara “Princesinha” e trabalhava na feira livre platinense.

Em 2015, Danilo chegou a ser atingido por dois tiros, porém conseguiu sobreviver.Na ocasião, foi apurado que teria sido por envolvimento com drogas.

