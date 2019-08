Polícia Civil apreende remédio falso em Siqueira Campos

Buscas foram efetuadas também em Curitiba

O delegado Juliano Fonseca (foto) comandou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em quatro casas na manhã desta terça-feira, dia 20, em Siqueira Campos. Por enquanto, ninguém foi preso.

Foram aprendidos computador, equipamentos, rótulos, frascos vazios e “medicamentos” com anfetaminas na composição (fotos). Na verdade, eram drogas feitas de forma artesanal de “fundo de quintal” visando emagrecimento rápido e já encaminhadas amostras para perícia.

A descoberta ocorreu depois que uma moça fez exame toxicológico para tirar a CNH(Carteira Nacional de Habilitação) em Santo Antônio da Platina e descobriu a presença de anfetamina em seu sangue.A Civil foi comunicada, o Ministério Público solicitou a apreensão e só então se constatou que o material era produzido de forma ilegal.

Robustos indícios apontam que o grupo, incluindo três mulheres, comercializavam o produto sem autorização da Anvisa(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Agentes do Décimo Distrito Policial também fizeram apreensão numa residência no bairro do Xaxim em Curitiba.

As anfetaminas foram banidas das prateleiras das farmácias brasileiras há alguns anos. Se no país há algum consumo da droga, ele é feito de forma ilícita e, em geral, como entorpecente e inibidor de apetite.

O crime está tipificado no Artigo 273 do Código Penal: Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena prevista é de reclusão, de dez a 15 anos, e multa.

Os nomes dos “medicamentos” são sugestivos: Masterchá, Mastelip, Powermax e Slim Health (Saúde Magra, em inglês).

A anfetamina atua sobre o sistema nervoso central, deixando a pessoa em estado de alerta e também melhora a capacidade respiratória e muscular. Por isso, ela é muito consumida em festas e por pessoas que desejam melhorar sua performance em treinos de academia ou nos esportes.

As reações químicas que provoca no cérebro afetam neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar. Durante um certo período, a pessoa se sente mais habilidosa e autoconfiante.O problema está nos demais estímulos que provoca e que causam desequilíbrios para a mente e o organismo. Além disso, quando seu efeito passa, em cerca de 8 ou 12 horas, ocorrem sensações de angústia e depressão, estimulando a necessidade de usar mais e acaba favorecendo o vício.