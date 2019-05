Polícia Civil apreende traficante em Ribeirão do Pinhal

Adolescente tem 17 anos

O menor vinha sendo monitorado pelo Setor de Investigação da unidade, diante de notícias de comercialização de maconha na região.

Por volta de 11 horas, foi abordado no centro de cidade, próximo à Prefeitura. Com ele foram apreendidas seis porções grandes de maconha, preparadas para comércio e três aparelhos celulares. Todo material estava no interior de uma sacola plástica.

De acordo com a polícia, ele é suspeito de arremessar drogas para cadeia pública da cidade, durante banho de sol dos presos.

Participou das diligências que resultaram na apreensão o investigador Carlos Venâncio da Silva.

O adolescente permanece apreendido e será encaminho à Promotoria de Justiça.